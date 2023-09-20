В России заявили, что БПЛА атаковали Белгородскую и Орловскую области 20 сентября, 08:31 Один из дронов (Фото:https://t.me/breakingmash)

Минобороны страны-агрессора РФ заявило, что в ночь на среду, 20 сентября, якобы были сбиты БПЛА над двумя российскими областями.

Ведомство страны-агрессора утверждает, что средствами ПВО якобы сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Также дрон якобы был сбит над Орловской областью.

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Россия традиционно обвинила в атаке Украину.

В ночь на среду, 20 сентября, в Сочи загорелся резервуар с топливом. До этого местные жители слышали звук взрыва.

17 сентября беспилотник атаковал нефтебазу Роснефти в Рязанской области страны-агрессора России.

17 сентября россияне пожаловались на новую атаку на аэродром Шайковка.

В тот же день они сообщали, что в Орловской области дрон атаковал и повредил нефтебазу.