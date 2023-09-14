Россияне заявили об атаке трех беспилотников в Брянской и Белгородской областях 14 сентября, 00:00 Испытания картонного беспилотника (Фото:Скриншот из видео operativnoZSU/Telegram)

В среду, 13 сентября, два украинских дрона атаковали Брянскую область РФ, еще один — Белгородскую. Об этом сообщают в своих Telegram-каналах губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель над селом Тулянка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — пишет Гладков.

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По словам Богомаза, над Унецким районом сбиты два беспилотных летательных аппарата, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что были поражены большой десантный корабль и подводная лодка. По данным российских и европейских источников, речь идет о большом десантном корабле Минск и субмарине Ростов-на-Дону.