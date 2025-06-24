«Не знают, что, черт возьми, делают». Трамп резко заявил, что Израиль и Иран нарушили прекращение огня на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Ближнем Востоке нарушили и Израиль и Иран.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп в комментарии журналистам сказал, что и Израиль, и Иран нарушили прекращение огня, которое он объявил несколько часов назад, и он недоволен ни одной из стран, но особенно Израилем.

Он также утверждает, что ядерный потенциал Ирана исчез.

В собственной соцсети Truth Social он также призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран.

«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы сделаете это, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно», — пишет он.

Sky news отмечает, что Трамп хочет «заставить Израиль успокоиться».

«Они не знают, что, черт возьми, делают. Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они отправились на миссию сегодня утром», — говорит Трамп.

Относительно сообщений о том, что и Израиль, и Иран нарушили режим прекращения огня, Трамп говорит, что не уверен, что страны сделали это намеренно.

«Я не уверен, что они сделали это намеренно. Они не смогли обуздать людей. Мне не нравится то, что Израиль вышел сегодня утром, и я посмотрю, смогу ли я это остановить», — добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточняет, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву) К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

В ночь на 24 июня по киевскому времени Трамп утверждал, что сначала Иран должен начать прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна согласилась на прекращение огня с Ираном.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышляет над тем, стоит ли нанести удар по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем, пишет Bloomberg.

18 июня Трамп сказал журналистам, что у него есть «идеи, что делать», но он хочет принять «окончательное решение за секунду до того, как оно будет нужно», поскольку ситуация на Ближнем Востоке изменчива. В то же время представитель Белого дома заявил, что все варианты остаются на столе.