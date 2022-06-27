Экс-президенту Молдовы Додону предъявили обвинения в превышении полномочий 27 июня, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Игорь Додон (Фото:Игор Додон / Facebook)

Экс-президенту Молдовы Игорю Додону предъявили новые обвинения в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Молдовы.

Додона обвиняют в совершении преступления, связанного с превышением должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы.

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Речь идет об уголовном деле Энергоком, которое касается незаконной закупки электроэнергии в течение 2008−2009 годов. Тогда Додон занимал должность министра экономики. Он помог оформить импорт через посредническую компанию.

Благодаря мошеннической схеме из бюджета страны было похищено 12 млн долларов.

21 июня суд в Молдове оставил бывшего президента Игоря Додона под домашним арестом еще на 30 дней. Его обвиняют в коррупции, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией.

Ранее Игорю Додону предъявили обвинения в коррупции и государственной измене. Генпрокуратура Молдовы ходатайствовала о его аресте на 30 суток. Уголовное дело в отношении экс-президента открыто по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.

24 мая после обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе.

Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.

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