Внебрачная дочь Шойгу может потерять литовское гражданство — СМИ 18 октября, 17:29 Сергей Шойгу (Фото:Минобороны РФ)

Несовершеннолетнюю внебрачную дочь министра обороны России Сергея Шойгу могут лишить гражданства Литвы, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

По информации журналистов, у матери детей Шойгу с 2017 года был вид на жительство в Литве, так как она вышла замуж за бизнесмена Адольфоса Каминскаса. Ее дети тоже получили литовское гражданство. Позже отчим предполагаемых детей Шойгу получил российское гражданство, пишет LRT.



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В Департаменте миграции страны сказали журналистам, что, узнав об этом, они направили мужчине письмо с просьбой объяснить свое двойное гражданство, о котором тот не сообщил соответствующим органам. Ему грозит лишение литовского гражданства. По словам представителя Департамента миграции, одновременно будет решаться вопрос о гражданстве дочери Шойгу и падчерицы Каминскаса.

"…В понедельник лицу направлено уведомление с требованием представить аргументы, обосновывающие право на двойное гражданство, в установленный законом срок. На это дается полгода. Если этого не сделать в установленный срок, обычно принимается решение о лишении лица литовского гражданства", — сказал представитель Департамента Рокас Пукинскас.

Ранее LRT опубликовало результаты журналистского расследования, согласно которому внебрачная дочь Шойгу Дарья получила гражданство Литвы в 2019 году.

По данным расследователей, бывшая любовница Шойгу Елена Шебунова ранее работала бортпроводницей МЧС России, где познакомилась с Шойгу, тогдашним главой этого министерства. В отношениях Шойгу с Шебуновой родились двое внебрачных детей — сын Даниил (2001 г. р.) и дочь Дарья (2008 г. р.).