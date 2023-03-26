Устроил Иловайский котел. Украинские военные ликвидировали российского командира Лисицкого — Бутусов 26 марта, 19:36 Ликвидированный российский командир Дмитрий Лисицкий (Фото:askai707/Twitter)

Украинские военные 26 марта ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка РФ Дмитрия Лисицкого, командовавшего обстрелами украинских военных при попытке прорыва из окружения в Иловайске в 2014 году, сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в 2015 году Лисицкий был награжден званием Герой России за войну в Украине.

«247-й полк терпит большие потери во время вторжения в Украину в 2022 году, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка. Фото символическое — из-за погон Ихтамнета выглядит глаз Путина», — добавил Бутусов.

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Фото: Юрий Бутусов/Telegram

В августе 2014 года произошла Иловайская трагедия, оставившая в истории Украины серию черных вех. Это операция с самым большим числом погибших за все время АТО/ООС (до начала полномасштабного вторжения) и пример самых коварных действий россиян.

Тогда в Иловайском котле оказались 1200−1300 украинских военных — включая подразделения, которые после наступления России были вынуждены отступить от Амвросиевки и Савур-могилы. Такую оценку давал в 2015 году Виктор Муженко, который в дни Иловайской трагедии руководил Генштабом и являлся Главнокомандующим ВСУ.