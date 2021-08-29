«КамАЗ с ранеными подбили первым». Восемь лет назад вероломство РФ привело к крупнейшей катастрофе АТО/ООС — Иловайской трагедии 19 августа, 08:36 Сюжет Украинские военные под Иловайском, 18 августа 2014 (Фото:Максим Дондюк)

Восемь лет назад Иловайская трагедия оставила в истории Украины серию черных вех. Это операция с наибольшим числом погибших за все время АТО/ООС (до начала полномасштабного вторжения) и пример самых вероломных действий врага.

К восьмой годовщине боев за Иловайск и расстрела «зеленого коридора» НВ напоминает о том, как разворачивались события.



Значение Иловайска в августе 2014-го

Иловайск — железнодорожный узел в 25 км от окраин Донецка — восемь лет назад занял особое место на картах АТО. В начале августа 2014 года штаб Антитеррористической операции поставил задачу войскам сектора Б окружить Донецк, взяв в полукольцо основные силы «ДНР». Главной целью была попытка отрезать их от путей коммуникации и подкрепления на северо-восток от города (прежде всего трассы Н21 на Торез).

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Украинские подразделения должны были зайти с двух направлений: с севера перекрыть сообщение между Донецком и Горловкой, а с юга — взять Иловайск, что открывало бы дорогу на Харцызск и Снежное. После этого в случае успешной операции украинские войска, воссоединившись, замкнули бы Донецк в частичное окружение.

«Рядом [с Иловайском] - Харцызск как на ладони, берешь Харцызск — и все, они [силы «ДНР"] в котле», — рассказывал позже телеканалу 1+1 Семен Семенченко, который в тех боях командовал батальоном Донбасс.

Бойцы батальона Донбасс в дни ключевых боев за Иловайск, 18 августа 2014. Крайний справа - Семен Семенченко / Фото: Максим Дондюк

Но прежде нужно было взять Иловайск. Надежду на успех давали предыдущие недели лета 2014-го, которые принесли украинской армии серию боевых удач. Один за другим города и поселки Донецкой и Луганской областей были освобождены от боевиков «ДНР» и «ЛНР».

«Задача в Иловайске была одной из многих среди тех, которыми мы занимались почти все лето 2014 года — армия окружила город, а добровольческим батальонам МВД нужно было зайти и зачистить», — рассказывал ВВС News Украина Роман Зиненко, тогда боец батальона Днепр-1.

Однако дальнейшие события превратили те августовские недели в трагедию, которая повлияла на ход всей войны. «Тогда мы заходили в надежде, что победа будет за нами. Так бы оно и было, если бы российские войска не вмешались», — рассказывал позже Громадському Владимиир Махоркин, боец батальона Донбасс (в документальном фильме Иловайск — история трагедии).

Его слова подтверждал Тарас Костанчук, командир штурмовой группы Донбасса: «Операция была спланирована неплохо, я был на планировании у [генерал-майора Руслана] Хомчака от батальона […]. Все было нам понятно: мы заходим в Иловайск несколькими батальонами, зачищаем, потом заходят Вооруженные силы, закрепляются, и фактически мы перекрываем последнюю артерию поставок российского вооружения и боеприпасов из России напрямую в Донецк — это был Иловайск».

Бои за Иловайск

Начиная с 6 августа украинские подразделения, значительной частью состоявшие из добровольческих батальонов, проводили разведку боем — пытались оценить силы «ДНР» в Иловайске и войти в город. Уже первые дни показали, что боевики здесь укрепились намного основательнее, чем ожидалось, и штурм будет непростой задачей.

10 августа начался новый этап сражения за Иловайск: силы батальона Кривбасс подкрепили подразделениями батальонов Азов, Донбасс, Шахтерск, а также 51-й бригады и 40-го батальона ВСУ. Уже к концу дня украинским силам удалось занять позиции на трассе Иловайск-Харцызск севернее города и установить несколько блокпостов, что облегчало штурм города. Эти позиции удавалось удерживать до конца августа.

В те недели дни шли бои и в самом Иловайске. 18−19 августа несколько батальонов (в т.ч Донбасс и Днепр-1) смогли войти в город при поддержке сил ВСУ. Украинские бойцы закрепились в западной части города, их основным форпостом была местная школа. Тогда же батальон Шахтерск, до этого выполнявший отвлекающие атаки, занял железнодорожное депо города.

Украинские военные в школе Иловайска, 21 августа 2014 / Фото: Максим Дондюк

Попытка войти в восточную часть Иловайска, разделенного надвое железнодорожным полотном, оказалась неудачной. Именно там находились самые сильные укрепления боевиков «ДНР»: штурмовые группы добровольческих батальонов несли потери убитыми и ранеными.

Украинские силы, удерживавшие позиции в Иловайске, запросили подкрепление. Но пробиться в город отдельным подразделениям добробатов (среди них Миротворец, Свитязь, Днепр, Херсон) удалось лишь примерно через неделю.

В день насчитывали около 100−150 залпов [российских] систем залпового огня Град

К тому времени (20-е числа августа) масштабное вторжение через границу начала Россия — и пик его пришелся на День независимости Украины, 24 августа 2014 года. Именно массированные атаки РФ сделали положение сил АТО в Иловайске безвыходным. Регулярные войска российской армии — без опознавательных знаков — почти беспрепятственно подходили со стороны Амвросиевки и Саур-могилы, где оборонялись остатки украинских сил на этом участке.

С этих дней Иловайск и расположенные на подступах к городу подразделения ВСУ оказались фактически отрезанными. Новой реальностью для украинских военных в городе и вокруг него стали многочасовые бои, шквальный минометный и артиллерийский огонь армии РФ.

«Когда мы находились в Иловайске, в день насчитывали около 100−150 залпов [российских] систем залпового огня Град», — рассказывал Громадському Олег Штефан, боец батальона Донбасс.

Позже в генпрокуратуре Украины установили, что российские войска в районе Иловайска насчитывали тогда 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

В Иловайском котле оказалось 1200−1300 украинских военных — включая те подразделения, которые после наступления России были вынуждены отступить от Амвросиевки и Саур-могилы. Такую оценку давал в 2015 году Виктор Муженко, который в дни Иловайской трагедии руководил Генштабом и был Главнокомандующим ВСУ.

Иловайский котел и смертельный « зеленый коридор»

Военный журналист Юрий Бутусов, бойцы и командиры многих добровольческих батальонов впоследствии рассказывали, что при первых же признаках концентрации российских войск вокруг Иловайска предупреждали высшее командование об угрозе окружения города.

«Мы на уровне батальона не могли просчитать, что россияне введут четыре батальонных группы на этом направлении, чтобы одолеть сопротивление [сил АТО], сделать этот котел и не допустить падения Иловайска [взятия его украинской армией]. Но Генеральный штаб должен и это просчитывать — и обязан был реагировать на такие действия», — пояснял Костанчук, командир штурмовой группы батальона Донбасс.

По его словам, если бы от командования был дан приказ «заройтесь, закрепитесь в Иловайске и стойте на смерть — так бы мы и сделали».

«Но не было такой команды. Ждите, ждите, ждите — мы договариваемся, — передает он распоряжения тех дней. — Но солдату непонятно, что такое „ждите“: обстрелы, артиллерия, мины, все падает, взрывается», — описывает Костанчук обстановку в Иловайске периода самой горячей фазы боев за город. Наконец, по его словам, поступила команда выходить.

Украинские военные под Иловайском / Фото: Виктор Муженко via Facebook

27 августа силы ВСУ в последний раз попытались прорвать снаружи кольцо вокруг Иловайска, чтобы помочь попавшим в него военным. Они были разбиты и понесли тяжелые потери.

28 августа украинское командование решило оставить Иловайск и попыталось договориться с российской стороной о выходе бойцов из окружения. Был согласован маршрут отступления украинских сил из котла по «зеленому коридору» двумя маршрутами. Изначально предполагалось, что войска выйдут в полной амуниции, с оружием. Однако поздним вечером 28 августа Муженко получил от РФ требование, чтобы войска выходили безоружными. «На меня вышел первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал Богдановский, и сказал, что условия меняются, выход возможен только при условии, что техника и вооружение остаются», — рассказывал Муженко.

Укропы, вешайтесь, мы едем вами топить печки в Донецке

По его словам, ВСУ сочли требование «неприемлемым»: вместо этого решили «идти на прорыв, который должен был начаться в 3 часа ночи 29 августа». «Он [прорыв] не начался. Потому что на более низком уровне было принято решение выходить под гарантии российской стороны», — пояснял бывший Главнокомандующий ВСУ.

В ночь на 29 августа Владимир Путин обратился к боевикам (т.н. «силам ополчения») с призывом открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных. На деле же коридор стал ловушкой: российские войска открыли огонь, расстреляв украинские колонны на марше.

В огневой мешок, практически не оставлявший шансов выжить, попали обе колонны, которые выходили из Иловайска через Многополье в Новокатериновку — двумя разными заранее согласованными маршрутами. Российские войска уничтожили почти всю технику как в северной колонне Булава, так и в южной колонне Ветер. Обстрел вели из танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

«Более всего запомнился „зеленый коридор“. Это был массивный огонь в нашу сторону, нас расстреливали. Техника и люди разлетались на куски», — цитировал 5 канал Александра Федорченко, участника боев за Иловайск.

С правой стороны нас обстреливала тяжелая артиллерия, а с левой — стрелковое оружие

«С нами шел КамАЗ с ранеными, который мы обозначили белым флагом с красным крестом, чтобы его не обстреливали. Уже потом его одним из первых и подбили — легкая цель», — вспоминал украинский военный Сергей Мищенко в разговоре с ВВС News Украина.

«Все полностью простреливалось […]. С правой стороны нас обстреливала тяжелая артиллерия, а с левой — стрелковое оружие. Люди [силы противника] были подготовлены к нашему отходу. Сзади нас шла БМП ВСУ — прямое попадание в нее, никогда не забуду крики и стоны в этой машине. Мы были, конечно, в шоке», — рассказывал Олег Штефан из батальона Донбасс.

Десятки выживших после этого расстрела военных попали в плен, который для многих из них продлился долгие месяцы. В первые дни после Иловайской трагедии боевики отпустили лишь горстку женщин и раненых, передав их Красному Кресту.

«Укропы, вешайтесь, мы едем вами топить печки в Донецке», — передает Штефан слова боевиков «ДНР» из подразделения «Моторолы» (Арсена Павлова), которые вслед за атакой сил РФ захватили его в плен вместе с другими украинскими бойцами.

Согласно данным Национального военно-исторического музея и Офиса генпрокурора, за время всей Иловайской операции (6 августа — 31 августа) погибло 368 украинских военных (свыше 250 — при выходе из коридора). Более 400 человек были ранены, около 300 — попали в плен. Еще 18 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Расследование трагедии и ее последствия

Иловайская трагедия, которая февраля 2022 года оставалась крупнейшей одномоментой потерей ВСУ в истории независимой Украины, оказала существенное давление на ситуацию в АТО. Спустя короткое время после тех событий, в начале сентября 2014 года, был подписан Минский протокол, а затем и Минские соглашения, которые позже неоднократно вызывали критику и в рамках которых Украина до сих пор вынуждена искать пути урегулирования войны на Донбассе.

Осенью 2014 года специальная следственная комиссия Верховной Рады пришла к выводу, что часть ответственности за последствия Иловайского котла несут экс-министр обороны Валерий Гелетей и начальник Генштаба Виктор Муженко. По мнению членов парламентской комиссии, они должны были более адекватно отреагировать на информацию о вторжении российских войск под Иловайском. После этого Гелетей ушел в отставку.



Летом 2020 года в Офисе генерального прокурора Украины по итогам досудебного расследования Иловайской операции назвал агрессию Вооруженных сил России главной причиной ее трагических последствий. Также Офис генпрокурора готовится рассекретить материалы об Иловайском котле.

Мать одного из военных, погибших под Иловайском, на акции памяти жертв трагедии возле мемориальной стены у Михайловского собора в Киеве, 2019 год / Фото: Сергей Нужненко / RFE/RL

Весной 2021 года Украина направил в Международный уголовный суд в Гааге доказательства военных преступлений РФ и подконтрольных ей боевиков во время эвакуации украинских военных в районе Иловайска.

Представителям РФ и боевиков «ДНР» вменяют не только пытки по отношению к пленным и раненым украинским военным, но и нарушение статьи 37 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающей «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству».

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