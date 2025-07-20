Агенты Атеш провели диверсию на железнодорожной ветке под Тулой , что нарушило поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба партизанского движения Атеш в Telegram.

Агенты сообщили об успешной диверсии на железнодорожном полотне вблизи Тулы — «важнейшего логистического узла, играющего стратегическую роль в оборонной промышленности России».

«В результате акции был уничтожен релейный шкаф, который отвечал за управление движением на этом участке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждение шкафа вызвало серьезные перебои в железнодорожном сообщении, что критически сказалось на своевременной поставке боеприпасов, вооружения и компонентов двойного назначения с тульских заводов — таких как КБП, Туламашзавод, патронный и машиностроительный.

Этот маршрут активно использовался для снабжения войск на Харьковском и Сумском направлениях, добавили в Атеш.

«Каждая такая диверсия — точечный удар в сердце военной логистики, который подрывает устойчивость оккупационного режима изнутри. Атеш продолжает действовать там, где враг чувствует себя в безопасности. Мы доказываем: враг не может быть уверенным в тылу — даже в Туле», — отмечают в Атеш.