Партизаны замедлили снабжение российских оккупантов в Донецкой области — Атеш

6 июля, 08:24
Партизаны устроили диверсию в Донецкой области (Фото: Атеш / Telegram)

Партизаны движения Атеш сообщили, что устроили диверсию, выведя из строя релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области.

В сообщении движения говорится, что партизаны своей диверсией возле Дебальцево нарушили логистику и задержали снабжение оккупационных войск на Донецком направлении.

«Этот участок дороги важен для обеспечения войск на приоритетном для российских оккупантов направлении», — говорится в сообщении.

Также в Атеш уточнили, что не случайно выбрали именно эту точку для удара. По информации партизан, там регулярно проходят составы с топливом, боеприпасами и техникой.

Ранее в Атеш сообщили, что во временно оккупированном Крыму россияне нервничают из-за возможных ударов со стороны Сил обороны Украины и предпринимают попытки спасти свою авиацию.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Дебальцево Война России против Украины движение Атеш Российская агрессия

