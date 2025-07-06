Партизаны движения Атеш сообщили, что устроили диверсию, выведя из строя релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области.

В сообщении движения говорится, что партизаны своей диверсией возле Дебальцево нарушили логистику и задержали снабжение оккупационных войск на Донецком направлении.

«Этот участок дороги важен для обеспечения войск на приоритетном для российских оккупантов направлении», — говорится в сообщении.

Также в Атеш уточнили, что не случайно выбрали именно эту точку для удара. По информации партизан, там регулярно проходят составы с топливом, боеприпасами и техникой.

Ранее в Атеш сообщили, что во временно оккупированном Крыму россияне нервничают из-за возможных ударов со стороны Сил обороны Украины и предпринимают попытки спасти свою авиацию.