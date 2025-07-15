Партизаны сообщили, что один из агентов полностью обследовал территорию Конструкторского бюро химавтоматики, которое входит в состав Роскосмоса и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.

По данным Атеш, именно на этом предприятии изготавливаются двигатели для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М, которые активно используются против Украины.

Кроме того, это предприятие совместно с Воронежским механическим заводом составляет единую платформу по производству двигателей для межконтинентальных баллистических ракет (РС-20, РС-18), зенитных комплексов, а также ракет-носителей Союз, Протон и других.

Фото: Атеш

Агент детально задокументировал территорию предприятия, провел съемку корпусов и инфраструктуры, а также зафиксировал автомобили на парковке. По словам представителей движения, эти данные позволят идентифицировать работников завода — лиц, участвующих в производстве оружия, применяемого против Украины.

Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины.