Партизаны раскрыли локацию производителя двигателей для Искандеров в Воронеже — Атеш
Место производства двигателей для Искандеров в Воронеже (Фото: Атеш / Telegram)
Партизанское движение Атеш провело успешную разведку стратегически важного объекта в Воронеже.
Партизаны сообщили, что один из агентов полностью обследовал территорию Конструкторского бюро химавтоматики, которое входит в состав Роскосмоса и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.
По данным Атеш, именно на этом предприятии изготавливаются двигатели для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М, которые активно используются против Украины.
Кроме того, это предприятие совместно с Воронежским механическим заводом составляет единую платформу по производству двигателей для межконтинентальных баллистических ракет (РС-20, РС-18), зенитных комплексов, а также ракет-носителей Союз, Протон и других.
Агент детально задокументировал территорию предприятия, провел съемку корпусов и инфраструктуры, а также зафиксировал автомобили на парковке. По словам представителей движения, эти данные позволят идентифицировать работников завода — лиц, участвующих в производстве оружия, применяемого против Украины.
Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины.