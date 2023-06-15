Россия перебрасывает остатки заключенных из штурмовых рот Z в «добровольческий корпус» — украинская разведка 15 июня, 11:39 Россия перебрасывает остатки заключенных из штурмовых рот Z в так называемый «добровольческий корпус» (Фото:пресс-служба ГУР)

Военное руководство России создало спецкомиссию для перегруппировки и доукомплектации «добровольческого корпуса». Туда хотят перебросить личный состав из штурмовых рот Z.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что спецкомиссию возглавил заместитель начальника штаба российских оккупационных войск в Украине генерал-майор Олег Польгуев.

Видео дня

Комиссии издан приказ отобрать около 2 тыс. человек из числа «спецконтингента» и провести с ними обучение на полигонах временно оккупированных территорий. Затем их планируют перебросить в зону боевых действий.

ГУР сообщает, что для членов спецкомиссии предусмотрена усиленная охрана, а за дисциплиной среди «добровольцев» будут следить группы военной полиции РФ.

Штурмовые роты Z были сформированы по приказу российского диктатора Владимира Путина из осужденных лиц для ведения наступательных действий и городских боев.

Подразделения с таким «спецконтингентом» показали крайне низкую боеспособность из-за алкоголизма, мародерства и дезертирства в связи с катастрофическими потерями, отметили в разведке.