Бардак на фронте в армии РФ. Как это влияет на Кремль и клан Патрушева 9 июня, 17:35 NV Премиум

Этот бардак никто не в состоянии остановить

О катастрофе на Каховской ГЭС. Что для России главное — происходит смена повестки дня и ломается линия на создание, выстраивание страха среди российских военных. Потому что у российских военных сейчас ключевая проблема (она действительно есть, особенно после событий в Белгородской области) — они боятся этого наступления. Они не понимают, как оно будет выглядеть, и чем дальше от фронта, тем сильнее страх. А здесь возникает совершенно другая новая проблема, которую все начинают обсуждать и забывают о том нагнетании, которое последние недели шло.

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Что касается минусов. Я все-таки один очевидный минус вижу — это международная реакция. Понятно, что международное сообщество уже, мягко говоря, привыкло к тому, что Российская Федерация ведет себя как государство-террорист. Понятно, что здесь возникают очень серьезные риски для Запорожской АЭС, а любая серьезная авария, любое технологическое даже отклонение, все равно будет восприниматься как де-факто акт ядерного терроризма со стороны Российской Федерации, которая захватила эту атомную станцию, удерживала ее и, значит, должна отвечать за все, что там происходит. Очевидные минусы все-таки есть.

Плюс к этому — гуманитарная катастрофа, которая серьезно, я это вижу, влияет на общественное мнение в странах Европейского Союза, где, давайте говорить честно, последние месяца, наверное, два шла достаточно активная нормализация войны, и все большее количество людей высказывалось в духе того, что «когда же они ее закончат, давайте мы как-нибудь заставим и тех, и других прекратить войну, и подписать мирный договор». Не желая уже разбираться в деталях, не желая понимать, что для подписания мирного договора нужно совсем немного: Россия выводит войска с территории Украины и прекращает против нее военные действия. И, по сути дела, острая фаза конфликта на этом заканчивается, потому что Россия — страна-агрессор и исключительно от ее действий зависит, закончится сейчас война или не закончится.

Россия, как обычно, играет в свою игру вбрасывания разных версий катастрофы.