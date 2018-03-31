Девять фактов о самой высокой статуе в мире. Инфографика

В октябре 2018 года в Индии завершится строительство Statue of Unity - памятника борцу за независимость страны Валлабхаи Пателю. 182-метровый памятник станет самой высокой статуей в мире.

НВ приводит девять фактов о нем.

1. Памятник достаточно реалистично изображает фигуру Валлабхаи Пателя (1875 - 1950) и одежды, которую он носил. Патель - индийский государственный деятель, один из лидеров Индийского национального конгресса. После разделения Британской Индии и обретения современной Индией независимости занимал пост заместителя премьера и одновременно главы МВД страны (1947 - 1950). Заслуги Пателя перед нацией были отмечены присвоением ему почетного прозвища Сардар, что означает вождь или лидер на многих языках Индии.

2. Памятник состоит из 40-метрового постамента и 142-метровой статуи.

3. Стоимость строительства памятника $460 млн, оно стартовало в 2014 году. Проект был разработан Michael Graves Architecture & Design (США) и Ram V. Sutar (Индия).

4. Памятник Валлабхаи Пателю расположен на острове Садху Бет площадью 20 тысяч квадратных метров в 3,5 км от дамбы Нармада в Индии. Недалеко от памятника будет расположен трехзвездочный отель на 128 номеров с рестораном и конференц-залами. Доступ к статуе обеспечат паромные переправы и автотрасса со стороны ближайшего города Кевадия.

5. В конструкции статуи использовано 22 500 т цемента, 5 700 т элементов стального каркаса, 18 500 т железной арматуры, 75 000 кубических метров бетона.

6. Опорой для бронзовых панелей статуи будут служить стальные леса. Фермеры Индии пожертвовали более 175 т металлолома на расплавку для подготовки арматуры в конструкции статуи.

7. В статуе на высоте 153 м будет смотровая площадка с видом на дамбу и водохранилище. Она будет способна вместить до 200 человек одновременно.

8. Конструкция памятника должна выдерживать порывы ветра скоростью до 60 м/с, как при ураганах третьей категории.

9. Памятник будет стоять на трехуровневом постаменте с мемориальным садом, выставочным центром и интерактивным музеем, в котором будут представлены экспонаты, описывающие жизнь и деятельность Валлабхаи Пателя.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №12 от 29 марта 2018 года