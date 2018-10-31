31 октября 2018, среда

В Индии построили самую высокую статую в мире

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Премьер Индии Нарендра Моди на фоне статуи Единства

Премьер Индии Нарендра Моди на фоне статуи Единства

В Индии, в штате Гуджарат построили самую высокую статую в мире в честь последователя Ганди Валлабхаи Пателя, который приложил немало усилий для объединения страны, сообщает ВВС.

Строительство статуи Единства высотой 182 метра продолжалось пять лет и стоило около 430 млн долларов. Инициатором ее возведения стал нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди, который, как и Петель, является уроженцем Гуджарата. Премьер уже заявил, что статуя станет главной достопримечательностью Индии.

Памятник Валлабхаи Пателю расположен на острове Садху Бет площадью 20 тысяч квадратных метров в 3,5 км от дамбы Нармада в Индии. Недалеко от памятника будет расположен трехзвездочный отель на 128 номеров с рестораном и конференц-залами. Доступ к статуе обеспечат паромные переправы и автотрасса со стороны ближайшего города Кевадия.

Строительство финансировалось из бюждета штата (около половины всей суммы), из бюджета федерального правительства и на частные пожертвования.    

Высокая стоимость проекта уже стала причиной острой критики премьера Моди, кроме того, местыне фермеры требуют от правительства компенсации за землю, на которой возведен архитектурный объект. 

Статуя Единства почти в два раза выше, чем Статуя Свободы в Нью-Йорке, и выше Будды Весеннего Храма в Китае, которая ранее обладала титулом самой высокой в мире (128 м).  

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