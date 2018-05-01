День труда в Стамбуле: полиция задержала более 50 активистов

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Полицейский задержал активиста, пытавшегося пройти к площади Таксим (Стамбул)

Полицейский задержал активиста, пытавшегося пройти к площади Таксим (Стамбул)

Полиция Стамбула во вторник, 1 мая, задержала более 50 человек, которые намеревались провести митинг в центре города, и закрыла доступ к нескольким местам в день празднования Дня труда.

Как сообщает AFP, власти Турции задействовали более 26 тыс. полицейских, три вертолета, 85 водометов и 67 бронетранспортеров.

Правоохранители полностью перекрыли центральную площадь Таксим. Власти также запретили доступ к главной торговой улице города, пешеходному проспекту Истикляль, который в прошлом был местом акций протеста.

Между тем тысячи людей участвовали в официально санкционированных мероприятиях в честь 1 мая в стамбульском районе Малтепе.

В Турции во время празднования 1 мая традиционно проходят противостояния митингующих и полиции, однако в последние годы власть запрещает доступ к основным традиционным местам для участия в акциях протеста.

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