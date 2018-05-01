В Одессе был сорван марш пророссийских активистов

В Одессе пророссийски настроенные активисты провели митинг у Оперного театра. Марш до Куликова поля был сорван проукраинскими активистами.

Об этом передает УНИАН.

Митинг организовал Ибрагим Морис, активный участник пророссийских акций с 2014 года. Участники митинга пришли с плакатами: Мир, труд, май, Требуем достойную зарплату и пенсию, Тарифы – геноцид народа, Олигархи богатеют – народ беднеет, Мы не кролики для ваших реформ. Пенсионеры требовали повышения зарплат, снижения тарифов, достойных пенсий.

На Театральную площадь также прибыли проукраинские активисты. Между оппонентами периодически происходили словесные перепалки.

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После митинга активисты пытались пройтись маршем до Куликова поля. Шествие сопровождали советские мелодии периода Второй мировой войны. Проукраинские активисты при этом шли рядом и скандировали Слава Украине. Одного из них пожилая женщина ударила по голове древком от флага. Активистка была задержана полицейскими и доставлена в участок.