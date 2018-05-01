В Харькове активист облил кефиром главу пророссийской организации

В Харькове во время митинга пророссийской организации Трудовая Харьковщина проукраинский активист облил кефиром ее главу Павла Тищенко.

Как сообщает местный сайт 057, на посвященный 1 мая митинг пришли, в основном, люди пожилого возраста. Они развернули плакаты с надписями "геноцид Украины" и "слава трудящимся". Когда митингующие попытались достать флаг СССР, полиция предупредила их об криминальной ответственности и заставила убрать.

Около 150 митингующих пошли маршем от площади Конституции до сквера возле Благовещенской церкви. Они скандировали "Бандера мразь", "Власть убивает людей" и другие пророссийские лозунги.

Когда один из проукраинских активистов облил кефиром главу Трудовой Харьковщины, его оттеснила полиция. Возле стелы пенсионеры вновь произнесли советские речевки, вроде "враг не пройдет" и пр.

Как отмечает издание, ранее Трудовую Харьковщину возглавляла лидер харьковских коммунистов Алла Александровская. Сейчас Александровская подозревается в сепаратизме и находится под домашним арестом.

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