«На проявления террора будет ответ». Зеленский предупредил о возможных жестоких ударах и провокациях РФ в День Независимости 23 августа, 21:12 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский предупредил, что 24 августа, в День Независимости, Россия может нанести жестокие удары по Украине и способна на «отвратительные провокации».

Об этом он сказал во время видеообращения во вторник, 23 августа.

«Завтра важный для всех нас день. Поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары», — подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Президент добавил: ВСУ, разведка и спецслужбы «сделают все, чтобы защитить людей настолько, насколько это возможно», а на российский террор будет ответ. Зеленский призвал украинцев по-особенному соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги, придерживаться комендантского часа и обращать внимание на официальные сообщения.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты имеют разведданные о планах России в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины. Посольство США в Киеве призвало своих граждан немедленно покинуть Украину из-за угрозы ударов РФ накануне и в День Независимости.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор перед 24 августа увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории». Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».

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