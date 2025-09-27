НАТО усиливает свое присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании

НАТО усиливает свою миссию в Балтийском море, отправив туда фрегат противовоздушной обороны и дополнительные силы в ответ на появление неизвестных дронов в воздушном пространстве Дании .

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении, направленном агентству, отмечается, что НАТО «будет еще пристальнее следить за ситуацией в регионе Балтийского моря с помощью новых многофункциональных средств».

В Альянсе сообщили, что новые средства включают «платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки и по крайней мере один фрегат противовоздушной обороны».

Представитель НАТО сообщил, что Альянс не будет раскрывать деталей относительно того, какие именно страны предоставляют дополнительные ресурсы. Новые силы должны укрепить миссию НАТО Baltic Sentry, начатую в январе в ответ на серию инцидентов, когда на дне Балтийского моря были повреждены электрокабели, телекоммуникационные линии и газопроводы.

Последние российские провокации на территории стран НАТО — что известно

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. По данным СМИ, БпЛА РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

Сразу после Копенгагена, в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты.

Кроме того, 23 сентября Североатлантический совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительного осуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Альянс обвинил РФ в эскалации и пообещал «решительный ответ».

27 сентября В Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. По данным полиции, дроны находились в воздухе около двух часов после чего исчезли.