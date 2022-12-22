Дания выделила новый пакет финансовой помощи для Украины 22 декабря, 05:13 Флаги Дании и Украины (Фото:Tsuroerusu/Twitter)

Правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) на закупку оружия и оборудования для Украины.



"Борьба Украины за свободу – это также наша и европейская борьба за свободу. Поэтому правительство вместе с партиями в датском парламенте решило пожертвовать дополнительно 300 миллионов датских крон Украине", – заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.



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Глава Минобороны подчеркнул, что правительство и дальше будет продолжать оказывать гуманитарную, финансовую и военную поддержку украинцам.

Финансирование будет выделено из бюджета Министерства обороны и передано Международному фонду для Украины, возглавляемого Великобританией.

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