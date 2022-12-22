Дания выделила новый пакет финансовой помощи для Украины
Флаги Дании и Украины (Фото:Tsuroerusu/Twitter)
Правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) на закупку оружия и оборудования для Украины.
"Борьба Украины за свободу – это также наша и европейская борьба за свободу. Поэтому правительство вместе с партиями в датском парламенте решило пожертвовать дополнительно 300 миллионов датских крон Украине", – заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.
Глава Минобороны подчеркнул, что правительство и дальше будет продолжать оказывать гуманитарную, финансовую и военную поддержку украинцам.
Финансирование будет выделено из бюджета Министерства обороны и передано Международному фонду для Украины, возглавляемого Великобританией.