Дания планирует передать Украине Leopard 1A5 — СМИ 7 февраля, 22:57 Leopard 1A5 (Фото:via defence-ua)

Правительство Дании планирует передать Украине танки Leopard 1A5, сообщает DR Nyheder.

По информации издания, списанные датские танки Leopard 1A5 будут подготовлены и отправлены на поле боя в Украину.

Издание отмечает, что танки больше не являются частью обороны Дании. Они были проданы в 2010 году компании FFG в Фленсбурге, Германия. Но они до сих пор находятся в Дании.

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Ожидается, что первые танки поступят в течение нескольких месяцев.

Танки Leopard 1A5 вооружены пушкой, которая менее мощная, чем у современных танков Leopard 2 Вооруженных сил. Более старые модели также не так хорошо бронированы.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе сообщил, что Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков.

