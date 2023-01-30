Дания готова присоединиться к танковой коалиции — Зеленский

30 января, 20:25
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Он также поблагодарил Данию за усиление обороны Украины и передачу ВСУ гаубиц Caesar (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Он также поблагодарил Данию за усиление обороны Украины и передачу ВСУ гаубиц Caesar (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 января, сообщил, что Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков.

«Благодарю лично премьер-министра и министра обороны Дании за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции», — сказал он по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе.

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Он также поблагодарил Данию за усиление обороны Украины и передачу ВСУ гаубиц Caesar.

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27 января министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен говорил, что страна пока не будет отправлять Украине свои танки.

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.

Инфографика: НВ

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Британия первой поставит защитникам Украины тяжелые западные танки.

Ранее Зеленский говорил, что в украинскую танковую коалицию уже входят 12 стран.

Президент также сообщал, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, всего страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Коалиция Дания Владимир Зеленский

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