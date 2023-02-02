Дания планирует выкупить у Германии танки Leopard 1A5 и передать Украине — СМИ

2 февраля, 13:05
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Танки Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Танки Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Дания планирует выкупить у Германии танки Leopard 1A5 и передать Украине, сообщает OLFI.

Издание пишет, что у армии Дании нет ни одного Leopard 1A5, но страна планирует поставить в Украину 20 танков, что приобретет у немецкой компании FFG. Они будут отремонтированы и возвращены на вооружение, после чего отправятся в Украину.

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«В 2010 году FFG приобрела 100 основных боевых танков Leopard 1A5 в Дании, чтобы переделать их и затем перепродать», — говорится в сообщении.

По словам директора по продажам немецкой компании FFG Торстена Питера, они еще не приступили к реконструкции танков, но провели осмотр.

«Мы пришли к выводу, что у нас может быть 20 танков, отремонтированных и готовых к отправке в течение трех месяцев и еще 20 танков через шесть месяцев», — сказал он.

NV
Фото: NV

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе сообщил, что Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков.

https://www.youtube.com/watch?v=h8NfHijG4dw&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Германия Дания Война России против Украины танки Leopard

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