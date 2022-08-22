Распад России не за горами. Российское общество уже начинает шататься — Данилов 22 августа, 23:56 Алексей Данилов (Фото:Офис президента)

Украинцы увидят распад РФ и в этом виде она не будет функционировать, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире 24 канала он подчеркнул, что этому способствует отсутствие единогласной поддержки войны в российском обществе.

«Российское общество уже начинает шататься. Единогласной поддержки их диктатора Путина уже нет», — заявил Данилов.

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Секретарь СНБО считает, что россияне уже думают об ответственности за преступления, совершенные против украинского народа, о неизбежности наказания. Также многие женщины поняли, что их мужчины все чаще возвращаются в Россию в черных пакетах.

Такие действия постепенно будут влиять на неизбежный распад Российской Федерации, который будет происходить на глазах украинцев. Данилов заявил, что вся украинская территория будет освобождена, а вот на государство-агрессора будет ожидать другая судьба.

«Россияне называли Крым „красной линией“ и говорили, что с такой обидой, как уничтожение крымского моста не смогут смириться. Однако им придется проглотить не только это, но и многие вещи, которые их ожидают ближайшие пять-семь лет», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Россия больше не будет функционировать в том виде, в котором она существует сейчас.

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