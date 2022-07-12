Чего боится Путин и какова вероятность, что Россия распадется после войны с Украиной — интервью с Ильей Пономаревым

12 июля, 20:30
Эксклюзив НВ
Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)

Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)

Автор: Власта Лазур

Чем дольше будет продолжаться война против Украины, тем вероятнее распад РФ на несколько частей, убежден российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

В интервью Радио НВ он рассказал, какие процессы, направленные на смену власти в России, уже происходят; зачем диктатор Владимир Путин упростил для украинцев получение гражданства РФ и боится ли глава Кремля, что военные возьмут контроль в свои руки.

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— Много началось обсуждений, что Россия должна едва ли не распасться на несколько частей. Если раньше это была в большинстве своем фигура языка, то теперь уже, например, бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что Россия должна сократиться до 50 миллионов человек. И министр обороны Украины Алексей Резников тоже в интервью британской газете The Times сказал, что Россия должна распастись на несколько государств. Это реальный сценарий или пока еще выдают в таких разговорах желаемое за действительное?

— Я считаю, что этот сценарий не исключен. Это возможно. И чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем вероятнее распад России на несколько частей. Но господин Валенса говорил очень четко: либо сменить власть на демократическую, создать настоящее государство, либо оно распадется. Я считаю, что это верная постановка вопроса.

— А вы видите, как это может произойти?

— Сейчас там уже происходит много разных процессов, направленных на смену власти и именно на смену системы. Но многое зависит от того, как будут развиваться события и кто будет следующим.

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На самом деле сейчас Украине нужно очень многое делать, чтобы все было направлено на полезном для нее направлении — чтобы не пришли новые империалисты, а такие, безусловно, есть в очереди на власть.

— Какие процессы вы видите, направленные на смену власти в России? Я их не вижу.

— Когда вы увидите — уже будет поздно, то есть они уже произойдут. Но признаки вы можете увидеть и сейчас.

Во-первых, уже заметно, что каждый день растет количество различных партизанских событий — нападений, поджогов, столкновений с полицией. Есть нападения на военкоматы, есть рельсовая война. То есть сейчас это сотни случаев.

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