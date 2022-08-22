«Удар ножом в спину». Власти Беларуси накануне 24 февраля уверяли, что наступления на Украину с их территории не будет — Данилов 22 августа, 10:22 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что военное руководство Беларуси за несколько дней до полномасштабного вторжения уверяло, что наступления на Украину с их территории не будет.

«Объясняю, почему для нас это был удар ножом в спину. За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси [Виктором Хрениным]. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого [угрозы с территории Беларуси] не будет», — сказал Данилов в интервью изданию Бабель.

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По его словам, на следующий день глава Государственной пограничной службы Украины общался со своим белорусским коллегой на эту тему, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет.

«Вообще в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направление. Как вариант — харьковское, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали, понимаете?» — сказал он.

19 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

«Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня ни малейшего желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Ради чего?» — сказал он.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси. Например, 16 августа во время воздушной тревоги в Житомирском районе прогремели два взрыва. Ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине.

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