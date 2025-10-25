В России заявили о ракетном ударе по дамбе Белгородского водохранилища
Плотина Белгородского водохранилища, как утверждается, повреждена в результате ракетного удара (Фото: Telegram-канал Astra)
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 25 октября, заявил об обстреле плотины Белгородского водохранилища.
Он утверждает, что в случае повторного удара она может разрушиться, под угрозой подтопления окажутся населенные пункты, в которых проживают около 1000 человек. Российские власти предлагают им эвакуироваться.
Ранее 25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли ракетами HIMARS.
Повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы. При этом сама дамба якобы не разрушена.
Среди двоих пострадавших, как утверждают росСМИ — российский оккупант.
Силы обороны Украины пока не комментировали информацию.
Водохранилище расположено на территории Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области РФ. Створ плотины находится около села Безлюдовка Шебекинского района.