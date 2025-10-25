В России заявили о ракетном ударе по дамбе Белгородского водохранилища

Он утверждает, что в случае повторного удара она может разрушиться, под угрозой подтопления окажутся населенные пункты, в которых проживают около 1000 человек. Российские власти предлагают им эвакуироваться.

Ранее 25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли ракетами HIMARS.

Фото: Telegram-канал Astra

Повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы. При этом сама дамба якобы не разрушена.

Среди двоих пострадавших, как утверждают росСМИ — российский оккупант.

Силы обороны Украины пока не комментировали информацию.

Водохранилище расположено на территории Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области РФ. Створ плотины находится около села Безлюдовка Шебекинского района.