Власти Белгорода отключили наружное освещение, чтобы восстановить электроснабжение города. Мэр Валентин Демидов заявил, что на некоторых участках улиц временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения.

Об этом в понедельник, 6 октября, сообщает Telegram-канал Astra.

«В Белгороде отключено наружное освещение на некоторых участках улиц — это временная мера, связанная с работами по восстановлению энергоснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города. Снижение нагрузки на сети позволит энергетикам быстрее выполнить все задачи и обеспечить стабильное электроснабжение», — уверяет Демидов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что проблемы с электричеством возникли в городе в результате удара ВСУ по объекту инфраструктуры. Также Гладков призвал жителей частных домов приобрести себе генераторы на случай отключения света.

Тем временем власти уже начали устанавливать промышленные генераторы на улицах Белгорода.

Вечером 5 октября в российском Белгороде прогремело несколько взрывов, после которых в городе пропал свет. Гладков заявил, что в городе есть повреждения энергетики.

Российское минобороны заявило об уничтожении над территорией Белгородской области 12 дронов. В 21:31 Гладков также сообщал, что в Белгородской области РФ объявлена ракетная опасность.