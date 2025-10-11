Один из взрывов в Белгороде вечером 5 октября 2025 года (Фото: Кадр видео ASTRA via Telegram)

В российском Белгороде вечером в субботу, 11 октября , прогремели взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе работала ПВО.

Ряд фото и видео с кадрами взрывов появляются в российских Telegram-каналах.

Гладков утверждает, что информации о пострадавших в результате взрывов нет. По его версии, в результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор. В коммерческом помещении выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Повреждены две машины.

Он также предупредил о возможных кратковременных отключениях электроэнергии после обстрелов.

5 октября в российском Белгороде прогремело несколько взрывов, после которых в городе пропал свет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе есть повреждения энергетики.

Российское минобороны заявило об уничтожении над территорией Белгородской области 12 дронов. В 21:31 Гладков также сообщал, что в Белгородской области РФ объявлена ракетная опасность.