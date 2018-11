"Чудовищный инцидент". В одном из самых безопасных городов США 12 человек погибли при стрельбе в баре - все подробности

В ночь на 8 ноября по местному времени в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния) неизвестный мужчина открыл стрельбу на студенческой вечеринке в переполненном баре, где находились от 100 до 200 человек.

Стрелок убил по меньше мере 12 человек, ранил более десятка, а сам был найден мертвым. Его личность устанавливают.

НВ рассказывает все, что известно на данный момент об очередном крупном массовом убийстве в США.

До сих пор калифорнийский город Таузанд-Окс, находящийся неподалеку от Лос-Анджелеса, считался одним из самых безопасных в США. Таузанд-Окс, население которого составляет около 127 тыс. человек, регулярно входил в топ-10 наиболее безопасных среди американских крупных городов.

Таузанд-Окс регулярно входил в топ-10 наиболее безопасных среди крупных городов США

Однако события, развернувшиеся в ночь на 8 ноября в местном баре Borderline Bar & Grill, наверняка лишат город этой репутации. С 21:00 среды, 7 ноября, до 2:00 четверга здесь была запланирована людная студенческая вечеринка с дискотекой, куда съехалось более 100 студентов из окружающих колледжей и университетов (по данным американских СМИ, до 200 человек). Такие мероприятия проходили в этом баре регулярно.

В самый разгар вечеринки неизвестный внезапно открыл стрельбу по людям. Очевидцы описывают его как высокого мужчину крепкого телосложения, который был полностью одет в черное и стрелял из пистолета несколькими сериями. В зале началась паника, люди пытались покинуть помещение через окна и все возможные выходы.

Первое сообщение о стрельбе поступило в полицию около 23:20 7 ноября по местному времени. Одним из первых на место происшествия прибыл сержант Рон Хелус, заместитель шерифа местного округа, который отслужил в полиции 29 лет и собирался вскоре выйти на пенсию, сообщает Washington Post.

Нападавший убил и его – сержант Хелус скончался в больнице от полученных ранений через час после стрельбы. Кроме него, жертвами атаки стали 11 человек, а также сам нападавший – подоспевшие наряды полиции обнаружили его мертвым на месте происшествия. Остается неясным, погиб ли он в перестрелке с Хелусом или застрелился сам.

Кроме того, около 12 человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями, а еще нескольким людям, получившим легкие травмы, оказали помощь на месте.

На данный момент личность преступника не установлена – над этим работают полиция и ФБР, сообщает CNN. В то же время правоохранители убеждены, что стрелок действовал в одиночку.

Джеф Дин, шериф калифорнийского округа Вентура, куда входит город Таузанд-Окс, заявил журналистам, что полиция пока не усматривает в произошедшем признаков террористической атаки, "однако, безусловно, будет рассматривать и эту версию".

Дин также рассказал, что на месте преступления был обнаружен лишь пистолет, но пока не найдены никакие другие виды оружия. По предварительным данным, не обнаружены и следы использования дымовых шашек, о чем заявляли многие спасшиеся посетители бара.

Шериф назвал произошедшее "чудовищным инцидентом".

"Внутри [бара] ужасная картина, повсюду кровь, и подозреваемый – часть этой сцены", - рассказал прессе Дин, которого цитирует CNN. По его словам, мотивы нападавшего пока неясны и их также предстоит выяснить.

Это часть того ужаса, который происходит по всей стране и везде

"Это часть того ужаса, который происходит по всей стране и везде, и я думаю, что невозможно вкладывать какую-либо логику или смысл в то, что является бессмысленным", - выразил свое мнение шериф Дин.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем. В своем Twitter он поблагодарил полицейских за отвагу и оперативность, отметив что первый наряд прибыл на место через 3 минуты после первых сообщений о трагедии. "Да благословит Бог всех жертв и их семьи. Спасибо правоохранительным органам", - написал Трамп.

....Great bravery shown by police. California Highway Patrol was on scene within 3 minutes, with first officer to enter shot numerous times. That Sheriff’s Sergeant died in the hospital. God bless all of the victims and families of the victims. Thank you to Law Enforcement.