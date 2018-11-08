Стрельба в Калифорнии: полиция заявила о 12 погибших

Стрелок также погиб, но пока неясно, покончил ли он с собой или был застрелен правоохранителями

В результате стрельбы в городе Таузанд-Окс близ Лос-Анджелеса погибли 12 человек.

Как пишет СNN со ссылкой на правоохранителей, в результате стрельбы в местном баре погибли 12 человек, включая одного полицейского - помощника шерифа. Убийца, начавший стрельбу, был найден мертвым на месте происшествия.

Ранее сообщалось о нескольких раненых, однако точное количество пострадавших пока не называется. На месте работают медики.

На момент начала стрельбы в баре находились около 200 посетителей. В полиции не исключили, что количество пострадавших может возрасти.

Очевидцы рассказали, что в баре раздались выстрелы, началась паника. Люди разбивали стульями окна, чтобы выбраться из заведения.

В момент атаки в баре проходил студенческий вечер музыки кантри.