08 ноября 2018, четверг

Массовая стрельба в баре Калифорнии: полиция сообщила о жертвах и ликвидации стрелка

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Точное количество жертв не называется

Точное количество жертв не называется

В результате стрельбы в баре Borderline Bar & Grill в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния) погибли несколько человек, пишет ВВС со ссылкой на заявление полиции.

Точное количество погибших не сообщается.

По данным правоохранителей, подозреваемого в нападении удалось ликвидировать.

На момент начала стрельбы в баре находились около 200 посетителей. 11 человек получили ранения. В полиции не исключили, что количество пострадавших может возрасти.

Очевидцы рассказали, что в баре раздались выстрелы, началась паника. Люди разбивали стульями окна, чтобы выбраться из заведения.

В момент атаки в баре проходил студенческий вечер музыки кантри.

Ранее сообщалось о стрельбе в баре Калифорнии. Правоохранители оцепили район.

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