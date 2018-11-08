Массовая стрельба в баре Калифорнии: полиция сообщила о жертвах и ликвидации стрелка

В результате стрельбы в баре Borderline Bar & Grill в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния) погибли несколько человек, пишет ВВС со ссылкой на заявление полиции.
Точное количество погибших не сообщается.
По данным правоохранителей, подозреваемого в нападении удалось ликвидировать.
На момент начала стрельбы в баре находились около 200 посетителей. 11 человек получили ранения. В полиции не исключили, что количество пострадавших может возрасти.
Очевидцы рассказали, что в баре раздались выстрелы, началась паника. Люди разбивали стульями окна, чтобы выбраться из заведения.
В момент атаки в баре проходил студенческий вечер музыки кантри.
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