Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек Сегодня, 05:52 5 Цей матеріал також доступний українською Более 11 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома

Число жертв в результате разрушительного удара цунами в Индонезии возросло до 281 человека, заявил представитель Национального управления страны по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.

На своей странице в Twitter он также сообщил, что число раненых достигло 1016 человек. 57 человек числятся пропавшими без вести, а более 11 тысяч - были вынуждены покинуть свои дома.

По данным Нугрохо, повреждены 611 домов, 69 гостиниц, 60 магазинов и 420 лодок.

Ранее сообщалось о 222 погибших.

Data sementara dampak tsunami di Selat Sunda hingga 24/12/2018 pukul 07.00 WIB, tercatat 281 orang tewas, 1.016 orang luka-luka, 57 orang hilang dan 11.687 orang mengungsi. Kerusakan fisik: 611 rumah rusak, 69 hotel-vila rusak, 60 warung-toko rusak, & 420 perahu rusak. pic.twitter.com/PuFjNvHCpY — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 24 декабря 2018 г.

Напомним, цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра.

Цунами спровоцировали подводные оползни, вызванные извержением вулкана Анак-Кракатау.

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Удар цунами в Индонезии: погибли более 160 человек, сотни домов в руинах

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В сентябре 2018 года Индонезии уже пришлось пережить аналогичную трагедию. В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси и удара волны цунами погибли более 2 тысяч человек.