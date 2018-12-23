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Удар цунами в Индонезии: число погибших превысило 220 человек

Сегодня, 13:40
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Жертв цунами в Индонезии стало еще больше

Число жертв в результате разрушительного удара цунами в Индонезии возросло до 222 человек, сообщает AFP со ссылкой на информацию местных властей.

Напомним, цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра. Разрушены 558 домов, серьезно повреждено девять отелей, 60 ресторанов и другие объекты инфраструктуры.

Цунами спровоцировали подводные оползни, обусловленные извержением вулкана Анак-Кракатау.

В сентябре 2018 Индонезии уже пришлось пережить аналогичную трагедию. В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси и удара волны цунами погибли более 2 тысяч человек.

Теги:   Индонезия Цунами

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