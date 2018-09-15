16 сентября 2018, воскресенье

Число жертв шторма Флоренс увеличилось до восьми

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Ураган ослаб до тропического шторма. Осадки грозят не меньшими разрушениями.

Ураган ослаб до тропического шторма. Осадки грозят не меньшими разрушениями.

В результате шторма Флоренс, который обрушился на США, погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок, сообщает CNN

Сообщается, что на данный момент ураган ослаб до тропического шторма. И хотя сила ветра стала меньше, чем прогнозировалось ранее, осадки грозят не меньшими разрушениями.

"Непрекращающиеся ливни тропического шторма Флоренс вызвали разрушительные наводнения в штате Северная Каролина, которые, по прогнозам, будут иметь большие последствия в субботу", - говорится в сообщении.

В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях сообщили, что Флоренс будет представлять "серьезную угрозу" в ближайшие 24 - 36 часов. В районах, которые затронуты стихией, ожидаются проливные дожди, наводнения и сильные порывы ветра.

В штатах Южная и Северная Каролина зафиксировано более 790 тыс. отключений электроэнергии.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

В пятницу, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра. 

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