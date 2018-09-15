Число жертв шторма Флоренс увеличилось до восьми

В результате шторма Флоренс, который обрушился на США, погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок, сообщает CNN.
Сообщается, что на данный момент ураган ослаб до тропического шторма. И хотя сила ветра стала меньше, чем прогнозировалось ранее, осадки грозят не меньшими разрушениями.
"Непрекращающиеся ливни тропического шторма Флоренс вызвали разрушительные наводнения в штате Северная Каролина, которые, по прогнозам, будут иметь большие последствия в субботу", - говорится в сообщении.
WATCH: A herd of deer attempt to cross a flooded road in Jacksonville, NC, during Hurricane Florence. https://t.co/l2ICMjbwqz pic.twitter.com/FH4eTs3e3A— NBC News (@NBCNews) 15 сентября 2018 г.
В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях сообщили, что Флоренс будет представлять "серьезную угрозу" в ближайшие 24 - 36 часов. В районах, которые затронуты стихией, ожидаются проливные дожди, наводнения и сильные порывы ветра.
В штатах Южная и Северная Каролина зафиксировано более 790 тыс. отключений электроэнергии.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
В пятницу, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра.
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