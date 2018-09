Число жертв шторма Флоренс увеличилось до восьми

В результате шторма Флоренс, который обрушился на США, погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок, сообщает CNN.

Сообщается, что на данный момент ураган ослаб до тропического шторма. И хотя сила ветра стала меньше, чем прогнозировалось ранее, осадки грозят не меньшими разрушениями.

"Непрекращающиеся ливни тропического шторма Флоренс вызвали разрушительные наводнения в штате Северная Каролина, которые, по прогнозам, будут иметь большие последствия в субботу", - говорится в сообщении.

WATCH: A herd of deer attempt to cross a flooded road in Jacksonville, NC, during Hurricane Florence. https://t.co/l2ICMjbwqz pic.twitter.com/FH4eTs3e3A