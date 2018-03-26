Количество погибших при пожаре в торговом центре Кемерова превысило 50 человек

Жертвами пожара в российском Кемерове стали более 50 человек

В Следственном комитете России подтвердили гибель 53 человек в результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В то же время Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе сообщает о 55 погибших в результате пожара.

По его словам, спасатели продолжают искать еще 16 человек, которые могли быть в кинозалах, просевших с четвертого этажа на третий.

Кроме того, по словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в деле о пожаре были задержаны четыре человека, среди которых руководитель управляющей компании, которая обслуживала этот ТЦ.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове вспыхнул 25 марта. Ранее сообщалось о 48 погибших.

Предварительной версией пожара является неисправная электропроводка, однако отмечается, что будут рассмотрены и другие версии произошедшего, в частности поджог и неосторожное обращение с огнем.