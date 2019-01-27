В Бразилии боятся нового прорыва дамбы: эвакуируют 24 тысячи человек Вчера, 15:41 313 Цей матеріал також доступний українською EPA Необходимость эвакуировать людей отвлекла спасательные службы от поисковых работ EPA

Спасательные службы начали эвакуацию 24 тысяч человек из бразильского муниципалитета Брумандинью, который накануне пережил смертоносный прорыв дамбы, из-за высокой вероятности новой катастрофы.

Об этом сообщает Reuters.

Утром в воскресенье, 27 января, жители Брумандинью проснулись от звука тревожных сирен из-за опасного повышения уровня воды на дамбе компании Vale SA неподалеку.

Необходимость эвакуировать людей отвлекла спасательные службы от поисковых работ, ведущихся с пятницы, 25 января, когда и произошел катастрофический прорыв.

«Мы полностью сконцентрировали наши усилия на эвакуации», - заявил Педро Айхара, представитель местных спасательных служб.

Напомним, что 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины. По последним данным, число погибших уже достигло 40.