В Бразилии боятся нового прорыва дамбы: эвакуируют 24 тысячи человек
Спасательные службы начали эвакуацию 24 тысяч человек из бразильского муниципалитета Брумандинью, который накануне пережил смертоносный прорыв дамбы, из-за высокой вероятности новой катастрофы.
Об этом сообщает Reuters.
Утром в воскресенье, 27 января, жители Брумандинью проснулись от звука тревожных сирен из-за опасного повышения уровня воды на дамбе компании Vale SA неподалеку.
Необходимость эвакуировать людей отвлекла спасательные службы от поисковых работ, ведущихся с пятницы, 25 января, когда и произошел катастрофический прорыв.
«Мы полностью сконцентрировали наши усилия на эвакуации», - заявил Педро Айхара, представитель местных спасательных служб.
Напомним, что 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины. По последним данным, число погибших уже достигло 40.