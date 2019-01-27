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В Бразилии боятся нового прорыва дамбы: эвакуируют 24 тысячи человек

Вчера, 15:41
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EPA

Необходимость эвакуировать людей отвлекла спасательные службы от поисковых работ

Спасательные службы начали эвакуацию 24 тысяч человек из бразильского муниципалитета Брумандинью, который накануне пережил смертоносный прорыв дамбы, из-за высокой вероятности новой катастрофы.

Об этом сообщает Reuters.

Утром в воскресенье, 27 января, жители Брумандинью проснулись от звука тревожных сирен из-за опасного повышения уровня воды на дамбе компании Vale SA неподалеку.

Необходимость эвакуировать людей отвлекла спасательные службы от поисковых работ, ведущихся с пятницы, 25 января, когда и произошел катастрофический прорыв.

«Мы полностью сконцентрировали наши усилия на эвакуации», - заявил Педро Айхара, представитель местных спасательных служб.

Напомним, что 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины. По последним данным, число погибших уже достигло 40.

Теги:   Разрушение плотины Бразилия

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