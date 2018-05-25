25 мая 2018, пятница

Через банки Эстонии отмыли $13 млрд

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В этом году ожидается усиление потока

В этом году ожидается усиление потока "грязных" денег в связи с закрытием банков в РФ

Свыше $13 миллиардов (11 млрд. евро) были отмыты через банки в Эстонии в период с 2012 по 2016 год.

Об этом со ссылкой на эстонскую полицию пишет Reuters.

Страна-член Европейского союза потрясена результатами расследования об отмывании денег из России, Молдовы и Азербайджана через банковские счета нерезидентов, что также вынудило закрыться кредиторов в Эстонии и соседней Латвии.

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Департамент финансовой разведки в Эстонии установил, что помимо более $6 млрд., отмытых через эстонские банки при помощи различных схем, обнаруженных национальными финансовыми инспекторами, еще 7,3 миллиарда евро были переведены через эстонские банки путем продажи российских акций и облигаций.

"В 2012 году ценные бумаги из России на сумму более 7,3 миллиарда евро прошли через эстонскую финансовую систему. Поступления от продажи были переведены до десятков юрисдикций в пользу тысяч компаний в качестве оплаты за товары и услуги", - сказано в докладе финансовой полиции страны.

Эстонская полиция также предупредила, что в этом году можно ожидать дополнительных попыток отмывания денег в связи с дальнейшим закрытием российских банков.

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