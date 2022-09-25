Местные выборы в Чехии. Партия экс-премьера Бабиша победила в большинстве крупных городов 25 сентября, 16:00 Андрей Бабиш (Фото:REUTERS/David W Cerny)

В Чехии оппозиционная партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша ANO одержала победу в большинстве крупных городов страны на муниципальных выборах.

Об этом сообщает Reuters.

Выборы в Чехии проходили в течение 23—24 сентября в 6000 муниципалитетах. ANO победила в 17 из 27 крупных городов, но заняла второе место в двух крупнейших — Праге и Брно – где партию опередила нынешняя правящая коалиция SPOLU.

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Оппозиция заявляла, что правительство премьера Петра Фиалы делает "слишком мало, чтобы помочь населению" на фоне стремительной инфляции из-за высоких цен на энергоносители.

Большинство мест в местном собрании (38 099 из 61 796) достаются разным группам независимых кандидатов. Также чехи проголосовали в первом туре выборов в верхнюю палату парламента, где разыгрывается треть из 81-го места в Сенате.

В следующие выходные состоится второй тур, где у оппозиционной ANO будет 17 кандидатов, у правящей коалиция — 19, а остальные места заполнят другие партии и независимые кандидаты. Несмотря на результаты, SPOLU сохранит свое большинство в Сенате.

Правительство во главе с Бабишем, против которого открыто несколько криминальных дел, ушло в отставку в ноябре прошлого года. В январе 2023-го в Чехии состоятся президентские выборы. Действующий президент Милош Земан не имеет права баллотироваться еще раз из-за ограничений в два срока.

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