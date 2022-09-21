Мобилизация в России: Польша призвала усилить поддержку Украины, а Чехия назвала РФ «единственным агрессором» 21 сентября, 15:00 Петр Фиала и Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/David W Cerny/ REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным частичная мобилизация в России — это очередное доказательство того, что РФ является «единственным агрессором».

"Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация является попыткой дальнейшей эскалации развязанной Россией войны в Украине и еще одним доказательством того, что Россия является единственным агрессором", - написал он в Twitter.

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По его словам, « нужна помощь Украине».

"Мы должны продолжать это делать в наших собственных интересах", - заявил он.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил поддержку Украины со стороны страны, пишет The Guardian.

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«Мы сделаем все возможное с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддерживало Украину, чтобы она могла защитить себя. Сообщения о частичной мобилизации подтвердились. Россия постарается уничтожить Украину и захватить часть ее территории», — сказал он.

По словам Моравецкого, Запад не может этого допустить.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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