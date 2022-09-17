Зверства русских в Изюме. МИД Чехии призвал как можно быстрее создать спецтрибунал по преступлению агрессии

17 сентября, 18:15
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В Изюме после бегства россиян обнаружили массовые захоронения убитых украинцев (Фото:НВ)

В Изюме после бегства россиян обнаружили массовые захоронения убитых украинцев (Фото:НВ)

В правительстве Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, призвали создать специальный международный трибунал после обнаружения массового захоронения в Изюме, где россияне пытали и убивали украинцев во время оккупации города.

Глава Министерства иностранных дел Ян Липавский заявил, что после увиденного Прага выступает за наказание всех военных преступлений, совершаемых российскими военнослужащими.

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«В XXI веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Такое нельзя оставлять без внимания. Призываю как можно быстрее создать специальный международный трибунал, преследующий преступление агрессии», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/JanLipavsky/status/1571039805995380737?s=20&t=MmcznM6caW4nfGjJ4_HVOA

Ранее преступления россиян в Изюме осудил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявив, что РФ за них ответит, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

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15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что там было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты РФ повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.

https://www.youtube.com/watch?v=xaySnZ4-WH4
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Чехия Изюм Харьковская область Геноцид Война России против Украины

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