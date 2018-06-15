15 июня 2018, пятница

Бывший сотрудник Cambridge Analytica выступит перед Сенатом

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Компания была закрыта 2 мая

Компания была закрыта 2 мая

Издание The Hill сообщает, что бывший сотрудник британской компании Cambridge Analytica Александр Коган даст показания Сенату США.

Данный сотрудник подозревается в сборе данных пользователей через специальное приложение.

Александр Коган будет выступать перед комитетом по защите прав потребителей, безопасности продуктов, страхованию и безопасности данных комитета по торговле, науке и транспорту.

Напомним, 2 мая Cambridge Analytica объявила о своем закрытии на фоне скандала с использованием данных пользователей соцсети Facebook. 

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Ранее, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 87 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа. 

Британская фирма была обвинена в несанкционированном использовании данных в интересах политических клиентов.

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