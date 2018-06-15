Бывший сотрудник Cambridge Analytica выступит перед Сенатом

Издание The Hill сообщает, что бывший сотрудник британской компании Cambridge Analytica Александр Коган даст показания Сенату США.
Данный сотрудник подозревается в сборе данных пользователей через специальное приложение.
Александр Коган будет выступать перед комитетом по защите прав потребителей, безопасности продуктов, страхованию и безопасности данных комитета по торговле, науке и транспорту.
Напомним, 2 мая Cambridge Analytica объявила о своем закрытии на фоне скандала с использованием данных пользователей соцсети Facebook.
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Ранее, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 87 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.
Британская фирма была обвинена в несанкционированном использовании данных в интересах политических клиентов.
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