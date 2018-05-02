Скандал вокруг Facebook: компания Cambridge Analytica объявила о закрытии

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica объявила о своем закрытии на фоне скандала с использованием данных пользователей соцсети Facebook.
"Компания немедленно прекращает все операции, и правление подало заявку на назначение арбитражного управляющего", - говорится в сообщении компании.
В компании отметили, что за последние несколько месяцев Cambridge Analytica подвергалась "многочисленным необоснованным обвинениям" и, несмотря на приложенные усилия, была "очернена за действия, которые являются не только законными, но и частью рекламного бизнеса".
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Напомним, что вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 87 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.
Британская фирма была обвинена в несанкционированном использовании данных в интересах политических клиентов.
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