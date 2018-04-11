Цукерберг заявил, что его данные также стали добычей Cambridge Analytica

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что его персональная информация также оказалась среди тех данных, которые противоправно собирала консалтинговая компания Cambridge Analytica.

Об этом 33-летний IT-миллиардер заявил во время второго дня слушаний в Конгрессе США (перед комитетом по вопросам энергетики и торговли), передает Reuters.

Предположение Цукерберга о том, что его собственные данные попали к посторонним лицам, обнаружили, что даже технологически опытный основатель компании не смог защитить свою собственную информацию от третьей стороны.

Всего жертвами несанкционированного сбора персональных данных пользователей Facebook стали 87 млн человек.

"Как потребители могут контролировать свои данные, когда Facebook не имеет контроля над данными?" - спрашивал представитель Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси.

Цукерберг неоднократно защищал политику конфиденциальности своей компании. Ранее он заявлял, что пользователи контролируют собственные данные и решают, чем делиться. Но, когда его спросили, были ли его данные использованы ненадлежащим образом, он ответил: "Да". Более детальной информации он не предоставил.

Цукерберг в течение первого дня выступления в Конгрессе подтвердил, что социальная сеть настроена выяснить, как произошла утечка данных.

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Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа. Впоследствии соцсеть уточнила, что жертвами стали 87 млн человек.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 млрд долларов.