Путин или коллективный Патрушев? Преображенский — о настоящем руководителе России, судьбе Пригожина и последствиях событий 23−24 июня 26 июня, 20:35 NV Премиум После событий 23−24 июня Владимир Путин вряд ли способен сохранить позицию третейского судьи между всеми группами интересов в российской политике, утверждает политолог Иван Преображенский. (Фото:REUTERS)

Политолог Иван Преображенский называет тех высших госчиновников России, кто не поддержали диктатора Владимира Путина во время пригожинсокого бунта, и утверждает, что суть этих событий станет понятна уже через две-три недели.

Попытка мятежа в России, под предводительством Евгения Пригожина, главаря ЧВК Вагнер, длившаяся сутки и закончившаяся договоренностями Пригожина с российской властью, продолжает порождать много вопросов. Так пока и не сформулирован однозначный ответ на вопрос, что же на самом деле происходило в России 23−24 июня и какие политические последствия случившееся будет иметь для российского государства, его отдельных политиков, российского общества, Украины и международного сообщества.

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Все эти вопросы NV задал политологу и исследователю России Ивану Преображенскому, который с 2014 года живет в Чехии.

— Есть множество теорий того, чем был мятеж Пригожина. Давайте поговорим о том, чем он по факту оказался, кто в результате от него выиграл, а кто проиграл?

— В короткой перспективе мы узнаем об этом в следующие две-три недели. В долгосрочной перспективе Путин, несомненно, в минусе, я считаю, стратегически и с долгими последствиями.

Во-первых, никто не вышел на защиту Путина самостоятельно. Ни население, ни военные, ни спецслужбы, ни полиция — никто. Соответственно — а где же его рейтинг и чего он стОит? А вот у Евгения Пригожина мы рейтинг видели. Прямо на улицах Ростова.

Указания президента, по сути, не выполнялись, он вынужден был привлекать посредников, что совсем уже позорно выглядит. Вне зависимости от того, какую реальную роль сыграл Лукашенко, ведь никто не отрицает, что какую-то играл. И судя по всему, кризис разрешали без Владимира Путина. И это при том, что главная функция Путина в России — всеобщий третейский судья, решала.

— Он эту функцию утратил сейчас?

— По моим ощущениям, да.

— Можно быть третейским судьей, а можно быть символом третейского судьи. Символом Путин остался?