Дело против РФ в Гааге. Украина внесла в иск пункт о репарациях

14 марта, 16:29
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Ирпень после обстрелов российских оккупантов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Ирпень после обстрелов российских оккупантов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украина включила пункт о репарациях в иск против России в Международном Суде ООН в Гааге. Об этом сообщил постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич в интервью ТСН.

По словам Кориневича, вопрос о репарациях украинская сторона включила в иск 7 марта во время слушаний.

«Мы объявляли, что это важный момент, и наша позиция включает в себя репарации, но это вопрос для более поздней стадии, для решения дела по существу. Но мы об этом не забываем, не забудем и обязательно будем включать в наши требования», — сказал он.

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7 марта в Гааге началось слушание по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину. Представители Москвы на заседание не явились.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что России пора учить слова «репарации» и «контрибуции».

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Украина-Россия Российская агрессия Гаага Геноцид Репарации

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