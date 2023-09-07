Губернатор Брянской области заявил об атаке БпЛА 7 сентября, 06:38 Брянск (Фото:bryanskobl.ru)

Минобороны РФ в ночь на 7 сентября якобы приостановило атаку беспилотниками в Брянской области.

Об этом сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

«Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — сказал он.

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Накануне сообщалось также, что система ПВО сработала в Московской и Ростовской областях.