В Ростове прогремел взрыв возле штаба военного округа 7 сентября, 04:09 По предварительным данным горит автомобиль (Фото:t.me/bazabazon)

В российском Ростове-на-Дону ночью 7 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным горит автомобиль недалеко от штаба ЮВО (Южного военного округа).

Обновлено 04:30

По уточненной информации губернатора, средствами ПВО было сбито якобы два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия

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Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

«На Пушкинской улице в Ростове-на-Дону взрыв. По предварительным данным горит автомобиль», — говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ночью в Ростове-на-Дону сработала система ПВО, якобы был сбит беспилотный летальный аппарат.