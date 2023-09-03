Удар по заводу в Брянской области можно считать местью за Чернигов — авиаэксперт 3 сентября, 08:05 Взрыв в результате атаки беспилотника на Брянск в ночь на 30 августа 2023 года (Фото:Кадр видео Baza via Telegram)

Авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV заявил, что удар по заводу в Брянской области России можно считать местью за российский удар по Чернигову.

«У меня очень большой оптимизм вызвало сообщение об ударе по заводу в Брянской области — 110 километров от границы Украины. Этот завод обслуживает концерны Алмаз-Антей, Созвездие и Вега, например, помимо прочего. Они производят комплектующие к Искандеру. Поэтому можно в каком-то смысле рассматривать удар по этому заводу как месть за Чернигов», — сказал Романенко в эфире Radio NV.

Видео дня

Авиаэксперт рассказал, что концерн Созвездие производит системы связи для всех российских вооруженных сил, концерн Алмаз-Антей производит все зенитные и радиолокационные системы, а концерн Вега — летающие радары А-50, А-50У, летающие командные пункты и космическую технику.

«Если бы это предприятие разнесли в щепки дронами — не один цех, 40 квадратных метров пожар, а по крайней мере несколько цехов, которые являются критическими для производства, — то война приняла бы совсем другой характер. Таких предприятий есть несколько. Это предприятие, как показал удар, не очень защищено средствами противовоздушной обороны. Если бы туда прилетела не пара наших украинских шахедов, а по крайней мере два десятка, то это предприятие в значительной степени повлияло бы на вооружение российской армии. Потому что они все время теряют вооружение, но пополняют его, выпускают и дальше. А не имея радиоэлектронных компонентов, они смогут выпускать только автоматы Калашникова», — объяснил он.

Ранее российский пропагандистский канал Mash сообщил, что в ночь на 30 августа неизвестный беспилотник упал на предприятие Кремний ЭЛ — один из крупнейших заводов по выпуску микроэлектроники в России.

Telegram-канал Baza сообщил, что в 16-м корпусе завода пылали 40 квадратных метров.

Российское издание Важные истории напомнило, что завод обслуживает концерны Алмаз-Антей, Аэрокосмическое оборудование, Созвездие и Вега, производит комплектующие для ракетных комплексов Искандер.

В ночь на 31 августа Брянск снова атаковали беспилотники.

19 августа Россия ударила по центру Чернигова баллистической ракетой В результате удара погибли семь человек, в том числе шестилетняя девочка, 214 человек пострадали.

В Офисе генпрокурора заявили, что во время ракетного удара основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра.

В момент атаки в драмтеатре проходила выставка производителей дронов.