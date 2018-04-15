Британцы требуют новый референдум по Брекситу

Известные британские актеры, бизнесмены и политики начали кампанию за проведение повторного референдума по поводу выхода Британии из Евросоюза, сообщает BBC.

Первая акция движения Народное голосование прошла в воскресенье, 15 апреля, в Лондоне. На нее пришли примерно 1200 человек.

Кампанию поддерживает актер Патрик Стюарт, известный по ролям капитана Жан-Люка Пикара в Звездном пути и профессора Чарльза Ксавье в киносаге Люди Икс. Он утверждает, что условия Брексита оказались совсем не похожи на то, как их представляли сторонники выхода из ЕС в преддверии референдума.

"Я дитя войны и рос, когда дела в мире обстояли не слишком хорошо. И день, когда мы присоединились [к Евросоюзу], был одним из самых волнующих в моей взрослой жизни", - сказал 77-летний актер.

С ним не согласен британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

"[Британцы] с заметным перевесом проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. Теперь мы пытаемся выполнить волю народа", - сказал он.

51,9% британцев на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход из ЕС, 48,1% - против. Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года.

Смотрите также Лондон потратил 1000 фунтов на письмо в Брюссель о выходе из ЕС

1 февраля 2017 года депутаты парламента Великобритании поддержали законопроект, который позволяет Лондону начать процедуру выхода страны из Евросоюза. Тереза Мэй озвучила основные принципы будущего выхода страны из состава Евросоюза. В частности, Лондон намерен полностью выйти из состава общего рынка Евросоюза и исключает возможность мягкого варианта Brexit.